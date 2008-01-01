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Атлантика на подступах к западным рубежам России

ИА "Метеоновости" / 12:06 Вторник, 24 ноября



Над просторами Атлантики один за другим формируются циклонические вихри, которые не оставляют без внимания и российские территории. В начале недели северо-западные районы и самая западная область России, Калининградская, оказались накрыты ненастной зоной циклонического вихря, один центр которого сформировался над Белым морем, другой - над Баренцевым. В северо-западных областях при температуре близкой к нулю, осадки шли повсеместно и были преимущественно в виде мокрого снега, на юге в виде дождя. В Мурманской области отмечалось налипание мокрого снега, диаметр которого достиг 41 мм. А в Калининградской области, которую пересекал атмосферный фронт, в понедельник при температуре до 8 градусов тепла лил дождь, он сохранялся и в ночь на вторник, местами был сильным, количество выпавших осадков составило до 20 мм.



В среду погода сделает небольшую передышку. Существенных осадков не ожидается. А уже в четверг на российский северо-запад пожалует очередной посланец Атлантики. Центр циклона будет кружить над Карелией, что обусловит неблагоприятную погоду на всей территории северо-запада. В Мурманской области и Карелии осадки в виде снега и мокрого снега, порывистый ветер. В Архангельской области - снегопады, метели, усиление ветра.



Ленинградская, Псковская, Новгородская и Калининградская области окажутся в теплом секторе циклона. Погода дождливая, но очень теплая. Температура в дневные часы повысится до +7 градусов. / meteonovosti.ru /



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