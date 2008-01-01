

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:35 Вторник, 24 ноября



В 12 часов в столице преобладает облачная погода, местами слабый дождь, морось. Температура воздуха в округах столицы: Центральном 2,6..3,6 градуса, в Северном 2,3..3,3 градуса, в Северо-Восточном 2,3..3,4 градуса, в Восточном 2,6..3,1 градуса, в Юго-Восточном 2,0..3,4 градуса, в Южном 2,3..3,2 градуса, в Юго-Западном 2,0..3,1 градуса, в Западном 2,4..3,2 градуса, в Северо-Западном 2,1..3,0 градуса.



В Зеленограде слабый дождь, 2,2..2,4 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 1,8..2,5 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



