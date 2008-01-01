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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:35 Вторник, 24 ноября

  В 12 часов в столице преобладает облачная погода, местами слабый дождь, морось. Температура воздуха в округах столицы: Центральном 2,6..3,6 градуса, в Северном 2,3..3,3 градуса, в Северо-Восточном 2,3..3,4 градуса, в Восточном 2,6..3,1 градуса, в Юго-Восточном 2,0..3,4 градуса, в Южном 2,3..3,2 градуса, в Юго-Западном 2,0..3,1 градуса, в Западном 2,4..3,2 градуса, в Северо-Западном 2,1..3,0 градуса.

В Зеленограде слабый дождь, 2,2..2,4 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 1,8..2,5 градуса. / meteonovosti.ru /
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