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Новости погоды


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Аномальное тепло на севере азиатской территории сохраняется


ИА "Метеоновости" / 14:07 Вторник, 24 ноября

  С начала года в арктических районах Сибири и Дальнего Востока удерживается аномально теплая погода. Средняя за месяц температура воздуха превышает норму на 3-7 градусов. Из этой цепочки выпал лишь август, в нем средняя температура соответствовала сезону.

Текущий ноябрь в арктической зоне идет на температурный рекорд. Уже в начале месяца температура ежедневно стала превышать норму на 5-6 градусов. Сбой в тепле случился лишь во второй пятидневке, когда ночные морозы усилились до -30 градусов и ниже. Но зато вторая декада с лихвой компенсировала холода. Средняя декадная температура оказалась на 6-8 градусов выше нормы, а в текущей третьей декаде ноября превышение температуры по отношению к норме достигло 13-14 градусов.

В минувшие сутки морозы на арктическом побережье по северным меркам были совсем небольшие, от -16 до -21 градуса.

Чем дальше вглубь континента, тем они становились суровее. И самая низкая температура в ночь на вторник традиционно принадлежала Якутии. На северо-востоке Республики морозы усилились до -41.8 градуса. Но даже и такая низкая температура в среднем на 12-16 градусов превышает норму. Аномальное тепло в северных районах Сибири и Дальнего Востока сохранится до конца месяца. / meteonovosti.ru /
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