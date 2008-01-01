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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:14 Среда, 25 ноября



Предстоящим днём, несмотря на промежуточный гребень антициклона с юго-запада (он будет слабовыраженный), погода в Московском регионе будет больше подчиненна циклональному вихрю, поэтому вовсе избежать наличия осадков не удастся.



По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 25 ноября ожидается облачная с небольшими прояснениями погода. Местами слабые осадки. Максимальная температура воздуха в столице и по области составит -1..+2 градуса. Ветер северо-западного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление подрастёт и в середине дня составит 749 мм рт ст..



В целом, сохранится не комфортная, влажно-прохладная погода с пониженным содержанием кислорода в приземном слое воздуха. Сегодня уже не вызывает сомнения тот факт, что здоровье, психологическое состояние, настроение человека могут напрямую зависеть от атмосферных процессов. Организм практически здоровых, молодых людей с высоким адаптационным потенциалом гораздо легче приспосабливается даже к выраженным изменениям метеорологических факторов. Однако значительная группа людей при ослаблении защитных сил организма в силу хронических заболеваний, возраста, переутомления не может справиться с еще одной нагрузкой - неблагоприятной погодой. Появляются как общие признаки недомогания в виде снижения физической активности, работоспособности, нарушения сна, болей и неприятных ощущений в области сердца, так и серьезные осложнения имеющихся хронических заболеваний: болезней суставов, органов дыхания, сердечно-сосудистой и эндокринной систем и др. Поддержать организм в межсезонье можно при помощи профилактических мероприятий, приема витаминных комплексов и адаптогенов.



Врачи рекомендуют избегать переутомления, стараться минимизировать стрессовые нагрузки. Если нет противопоказаний, то хорошо начинать день с контрастного душа, не помешают посильные и не нагрузочные спортивные занятия. Медикаментозная терапия должна проводиться под контролем врача.



Магнитный фон неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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