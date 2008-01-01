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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:29 Среда, 25 ноября

  Несмотря на постепенное понижение температуры воздуха в течение текущего ноября, ее среднесуточное значение остается выше нормы и на сегодняшний день превышает норму на 3 градуса. То есть он повторяет путь ноября прошлого года, в котором средняя за месяц температура воздуха оказалась положительной и составила +1.8 градуса, что ровно на 3 градуса выше нормы.

Сегодняшний день в Москве также обещает быть теплым. Максимальная температура в городе ожидается от 0 до +2 градусов и это при норме -2.8 градуса.

Самым теплым сегодняшний день отмечался в 1969 году, максимальная температура в Москве составила +9.5 градуса, что стало рекордом для 25 ноября. Но случались в это время и суровые морозы. В далеком 1890 году под утро морозы усилились до -28.8, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. Суточный рекорд осадков принадлежит 1975 году, когда 25 ноября на московскую землю выпало 16.5 мм влаги. / meteonovosti.ru /
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