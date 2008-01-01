Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
25 ноября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода сделает теплый подарок Крыму


ИА "Метеоновости" / 09:30 Среда, 25 ноября

  Около недели в Крыму было прохладно, а в отдельные дни погода на полуострове была холодной - конечно, по меркам теплолюбивой Тавриды. В Симферополе редкая ночь обходилась без заморозков, 23 ноября метеостанция города зафиксировала самое низкое значение за всю осень (-3.3). Температура днем порой не превышала +2..+3 градусов. Свой отрицательный вклад в похолодание вносил и порывистый ветер.

Ожидается, что вторая половина недели порадует крымчан теплом. Воздушная масса с акватории Средиземного моря в союзе с областью повышенного атмосферного давления из Южной Европы поднимут столбики термометров до +10..+15. Ветер с северо-западной четверти перейдет на южные румбы, местами возможны порывы до 10-15 м/с. Будет преобладать солнечная погода, существенных осадков не прогнозируется. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+1
Ср.
25 ноя.
+1
Чт.
26 ноя.
+3
Пт.
27 ноя.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Клонкарри		 -39
Оймякон

некомфортное место: Угольные Копи
комфортное место: Агуаскальентес

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100