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Новости погоды
Погода сделает теплый подарок Крыму
ИА "Метеоновости" / 09:30 Среда, 25 ноября
Около недели в Крыму было прохладно, а в отдельные дни погода на полуострове была холодной - конечно, по меркам теплолюбивой Тавриды. В Симферополе редкая ночь обходилась без заморозков, 23 ноября метеостанция города зафиксировала самое низкое значение за всю осень (-3.3). Температура днем порой не превышала +2..+3 градусов. Свой отрицательный вклад в похолодание вносил и порывистый ветер.
Ожидается, что вторая половина недели порадует крымчан теплом. Воздушная масса с акватории Средиземного моря в союзе с областью повышенного атмосферного давления из Южной Европы поднимут столбики термометров до +10..+15. Ветер с северо-западной четверти перейдет на южные румбы, местами возможны порывы до 10-15 м/с. Будет преобладать солнечная погода, существенных осадков не прогнозируется. / meteonovosti.ru /
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