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Новости погоды


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"NIVAR" вышел на Индию


ИА "Метеоновости" / 12:01 Среда, 25 ноября

  24 ноября в Бенгальском заливе сформировался тропический циклон "NIVAR" Он находился в 450 км к юго- востоку от индийского города Ченнаи( Мадрас). Скорость ветра в порывах не превышала 30м/с.

По прогнозам департамент метеорологии Индии (IMD). "NIVAR" усилившись, в ночь на 25 ноября достиг индийского побережья.

Обильными дождями циклон отметился на восточном побережье Индии, в штате Тамилнад за ночь выпало более 100 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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