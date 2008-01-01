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Новости погоды
"NIVAR" вышел на Индию
ИА "Метеоновости" / 12:01 Среда, 25 ноября
24 ноября в Бенгальском заливе сформировался тропический циклон "NIVAR" Он находился в 450 км к юго- востоку от индийского города Ченнаи( Мадрас). Скорость ветра в порывах не превышала 30м/с.
По прогнозам департамент метеорологии Индии (IMD). "NIVAR" усилившись, в ночь на 25 ноября достиг индийского побережья.
Обильными дождями циклон отметился на восточном побережье Индии, в штате Тамилнад за ночь выпало более 100 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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