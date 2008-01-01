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В Европе и снег, и дождь, и ветер

ИА "Метеоновости" / 12:07 Среда, 25 ноября



Погода в Европе неустойчивая. На севере хозяйничают циклонические вихри и их атмосферные фронты, в южных районах сохраняется влияние антициклона. Один циклон уже добрался до России, с ним были связаны осадки и сильные ветра в Скандинавии, другой только подбирается к Британским островам, но его атмосферные фронты не обошли вниманием Великобританию, Францию, Италию и Испанию. Сильные осадки прошли в Великобритании, в виде снега, мокрого снега и дождя выпало до 16 мм влаги. На мысах ветер в порывах достигал ураганной силы, 34 м/с. Во Франции ветер был не столь сильным, до 19 м/с в порывах, зато осадков выпало больше, до 21 мм. В горных районах прошли снегопады, высота снега на горнолыжных курортах увеличилась еще на несколько сантиметров. В Испанию атмосферный фронт принес грозовые дожди, выпало до 27 мм осадков. Самые сильные дожди, связанные с холодным фронтом, наблюдались на Сицилии, Количество выпавших за сутки осадков достигло 62 мм. В стороне от непогоды юго-восточные страны, но и здесь не обошлось без вмешательства атмосферных фронтов. В Греции ветер усиливался до 23 м/с.



В ближайшие дни погодные условия в Европе начнут меняться. К Португалии подойдет очередной атлантический циклон, пройдут дожди, усилится ветер. В зоне действия атмосферных фронтов циклона, который преодолеет расстояние от Британских островов до юга Скандинавии, окажутся северные районы Франции, Германии. Достанется и югу Великобритании. В теплом секторе циклона будет греться Восточная Европа, температура воздуха в регионе немного превысит привычные показатели. / meteonovosti.ru /



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