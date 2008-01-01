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Новости погоды


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Погода на Дальнем Востоке портится


ИА "Метеоновости" / 12:24 Среда, 25 ноября

  Циклон, круживший над Охотским морем, влился в систему циркуляции другого обширного циклона, медленно перемещавшегося вдоль Курильской гряды на север. Заметных осадков циклон не принес, зато ветер на побережье усиливался до штормового. 24 и ночью 25 ноября на побережье Чукотского округа ветер усиливался до 23 м/с, на юге Камчатского края порывы достигали 32 м/с, а на севере Курильской гряды 21 м/с. 26 ноября ожидается очередное ухудшение погодных условий. Центр циклона переберется на Чукотку. 26 и 27 ноября на Чукотке пройдут снег, поднимается метель, ветер в порывах усилится до 18-23 м/с, на побережье до 25-30 м/с. Ветреная погода ожидается и на Камчатке. На Курильских островах пройдет дождь и мокрый снег, порывы ветра достигнут 18-23 м/с. / meteonovosti.ru /
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