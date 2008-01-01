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Новости погоды


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Сильные снегопады пройдут в Якутии


ИА "Метеоновости" / 12:52 Среда, 25 ноября

  На большей части территории Якутии сохраняется аномально высокая температура воздуха. На северо-востоке Республики Саха аномалия температуры доходит до 20 градусов! И в ближайшие дни ситуация не изменится. Антициклон прочно занял позиции. Хотя и циклоны активно вмешиваются в погоду на Дальнем Востоке. 26 ноября на севере и северо-востоке Якутии ожидаются снегопады и метели - скажется влияние атмосферного фронта циклона, центр которого расположился над Чукоткой. На Колыме в отдельных районах пройдет сильный снег. Погода, несмотря на аномально высокие показатели температуры, морозная. Ночью -20..-25 градусов, при прояснении -30..-35, на юго-западе и на Колыме -15..-20, в низинах северо-востока до -39..-44 градусов. Днем -18..-23, на Колыме и на юго-западе -12..-17 градусов, в северо-восточных улусах -25..-30, в низинах до -33..-38 градусов. В северных и северо-восточных районах при ветре в порывах до 15-20 м/с разыграются метели. / meteonovosti.ru /
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