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Атлантический циклон доберется до Русского Севера

ИА "Метеоновости" / 13:22 Среда, 25 ноября



Циклонические вихри не оставляют в покое северные и северо-западные области европейской России. Мокрый снег прошел в Мурманской области 24 и в ночные часы 25 ноября. Мокрый снег налипал на ветви деревьев, провода, строения и ограды. Диаметр отложений достигал 34 мм, что может быть опасным. Такой тяжести могут не выдержать тонкие ветви деревьев и провода.



26 и 27 ноября ожидается очередное ухудшение погодных условий. Влияние на погоду станет оказывать циклон с центром над Скандинавией. Сильный снег и метель ожидаются в Карелии, а также на юго-западе Архангельской области. Температура воздуха по-прежнему выше привычных значений на 2-4 градуса. / meteonovosti.ru /



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