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В горах Северного Кавказа ожидаются снегопады

ИА "Метеоновости" / 13:46 Среда, 25 ноября



Повышенный фон атмосферного давления сохраняется в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Но без осадков и ветра в ближайшие дни не обойдется. В погоду вмешается атмосферный фронт циклона, кружащего над югом Скандинавии. 25 и 26 ноября сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега ожидаются в горах Туапсинского района Краснодарского края, а также в республиках Северного Кавказа. Температура воздуха немного понизится. Ночью около нуля, в предгорных районах до -9 градусов, днем 0..+5, по югу до +9. На черноморском побережье теплее. Ночью +2..+7, днем +5..+10, в районе Сочи до +12 градусов. / meteonovosti.ru /



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