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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:58 Четверг, 26 ноября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием циклона. Ожидается облачная погода. Временами будут идти осадки в виде мокрого снега переходящего в дождь . В первой половине дня возможен гололед. Максимальная температура водуха в Москве 0..+2, по области -1..+2 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



Влияние циклона обусловит не комфортный характер погоды - пасмурно, влажно и ветрено, температура днем 1..3 градуса тепла, атмосферное давление неустойчивое, начнет понижаться и будет близко к нормальным значениям, содержание кислорода пониженное.



В своем трактате о болезнях Гиппократ описание любой болезни начинал с того, как на ее течение влияют факторы погоды. Важно прогнозировать влияние изменения метеофакторов на течение той или иной болезни, чтобы предотвратить обострения или развитие осложнений. Биотропные влажно- прохладные погодные условия



с пониженным содержанием кислорода в воздухе могут приводить к росту острых респираторных и простудных заболеваний, обострению суставной патологии, хронических болезней органов дыхания и др. В межсезонье особенно важно лечение имеющихся хронических заболеваний и применение различных укрепляющих методов, но делать это необходимо под контролем врача. У молодых людей метеочувствительность встречается почти с той же частотой, что и среди лиц старшего возраста - это и быстрая утомляемость, снижение умственной и физической работоспособности, частые простуды и другие. Появление этих симптомов при изменении погоды говорит, что организм переутомился, что функциональные резервы снижены и нужно уделить внимание своему здоровью.



Геомагнитный фон 26 ноября прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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