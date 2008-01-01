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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:01 Четверг, 26 ноября



Температура воздуха в столичном регионе по-прежнему превышает привычные показатели на 2-3 градуса. Сегодняшний день в Москве также обещает быть теплым. Максимальная температура в городе ожидается от 0 до +2 градусов при норме -3 градуса.Но рекордов не прогнозируется.



Самым теплым сегодняшний день отмечался в 1969 году, максимальная температура в Москве составила +9.4 градуса, что стало рекордом для 26 ноября. Отметим, что ноябрь 1969 года был очень теплым, были обновлены 6 рекордов подряд. С тех пор таких теплых дней в это время не было. Трескучие морозы остались в позапрошлом веке. Морозным выдался ноябрь 1890 года, когда воздух остывал до -20 градусов и ниже. Но в ранние утренние часы 26 ноября термометры показали -32,8 градуса, что стало рекордом не только дня, но и всего месяца. Суточный рекорд осадков принадлежит 2013 году, когда 26 ноября на московскую землю выпало 14 мм влаги. В эти сутки в центр России вышел активный южный циклон, который принес сильные осадки в виде мокрого снега. Отмечалось налипание мокрого снега на провода и деревья.



В прошлом, 2019 году, было прохладнее, чем обычно бывает в это время. Ночью подмораживало до -10,2 градуса, а днем температура повысилась до -1,1 градуса. Осадков не было. / meteonovosti.ru /



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