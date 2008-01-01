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Легкий морозец подсушил улицы Москвы
ИА "Метеоновости" / 09:36 Четверг, 26 ноября
Моросящие осадки и положительная температура воздуха днем 25 ноября сделала улицы столицы мокрыми. Но к вечеру температура стала понижаться, и в ночь на 26 ноября на большей части Москвы ударил небольшой морозец. На ВДНХ минимальная температура воздуха составила -0.3 градуса, в Тушине -1,7 градуса, в МГУ и Немчиновке -1,8 градуса, в Измайлово -2,0, в Бутово -3,2 градуса. Морозец связал воду, сделав улицы более сухими.
С положительной температурой оставался ночью 26 ноября только центр столицы. / meteonovosti.ru /
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