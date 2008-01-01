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Новости погоды


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Сильнейшие ливни на востоке Индии


ИА "Метеоновости" / 09:50 Четверг, 26 ноября

  Тропический циклон "NIVAR" вышел на Индию сильнейшими дождями. За сутки в Мадрасе выпало 140 мм осадков, что составляет более трети месячной норы осадков ноября. На город Кудалур вылилось 269 мм, что стало причиной повышения уровня местных рек.

Став "бывшим" тропическим циклоном, этот вихрь будет оказывать влияние на циркуляцию над севером Индийского океана, как в Бенгальском заливе, так и в Аравийском море в ближайшие 5 дней. / meteonovosti.ru /
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