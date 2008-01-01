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Ухудшение погоды на Европейском северо-западе

ИА "Метеоновости" / 09:52 Четверг, 26 ноября



Атлантический вихрь, как и предполагали синоптики, в ночь на четверг приблизился к российским рубежам. Его центр находился над севером Балтийского моря, и северо-западные районы европейской территории России попали под его влияние. В Мурманской области при отрицательных значениях температуры (от -2 до -7 градусов) сыпал снег, усилился ветер. В Карелии и на западе Архангельской области температура колебалась от 0 до -5 градусов, и здесь осадки шли преимущественно в виде мокрого снега, отмечалось налипание мокрого снега, гололедные явления и порывистый ветер. Ненастная зона охватила и Вологодскую область. Сегодня, а также в пятницу в области пройдут сильные осадки в виде снега и мокрого снега, будут отмечаться гололедные явления и налипание мокрого снега.



Ненастным ожидается сегодняшний день и в других областях северо-запада: Ленинградской, Псковской, Новгородской и Калининградской. Осадки будут идти в трех фазах: в виде дождя, снега и мокрого снега, но по интенсивности они будут небольшими. При этом, в теплом секторе атлантического вихря, температура воздуха останется гораздо выше нормы. На всей территории ее среднесуточное значение превысит средние показатели на 4-6 градусов, продолжая откладывать наступление зимнего сезона. / meteonovosti.ru /



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