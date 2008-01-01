

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Зиму Москве встречать рано

ИА "Метеоновости" / 10:30 Четверг, 26 ноября



Обычно зима начинает делать первые вылазки в столичном регионе в конце октября. Именно на это время приходится средняя дата установления временного снежного покрова. Целый месяц отведено погоде для установления устойчивого снежного покрова, который обычно сохраняется до начала апреля. Но в последние годы погода в столичном регионе скупа на снег.



В текущем сезоне в октябре москвичи снега не наблюдали, а насладиться им удалось лишь в третьей декаде ноября. Казалось, что московская земля не расстанется с ним до весны. Но, теплые воздушные массы, поступающие в системе атлантических циклонов, стали быстро с ним расправляться. Устойчивый снежный покров удерживается лишь на востоке и северо-востоке Подмосковья, его высота составляет от 3 до 5 см. На остальной территории Московской области, а также в Москве он стремительно исчезает. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



