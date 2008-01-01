Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
26 ноября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Средней Волге снега прибывает


ИА "Метеоновости" / 11:33 Четверг, 26 ноября

  24 и 25 ноября над Средней Волгой кружил циклон, на атмосферных фронтах которого то и дело принимался снег. За 25 ноября в Самаре выпало 7 мм осадков, что стало новым суточным рекордом по осадкам. Прежний остался за 1989 годом с осадками 6,8 мм. В результате снегопадов за этот период высота снега в Самаре выросла вдвое, утром 26 ноября она составляла 20 см.

В ближайшие дни снега на Средней Волге прибавится. И на таяние рассчитывать не приходится, температура воздуха останется отрицательной. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+2
Чт.
26 ноя.
+2
Пт.
27 ноя.
+1
Сб.
28 ноя.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Однадатта		 -37
Оймякон

некомфортное место: Брашов
комфортное место: Наньпин

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100