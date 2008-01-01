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Новости погоды
На Средней Волге снега прибывает
ИА "Метеоновости" / 11:33 Четверг, 26 ноября
24 и 25 ноября над Средней Волгой кружил циклон, на атмосферных фронтах которого то и дело принимался снег. За 25 ноября в Самаре выпало 7 мм осадков, что стало новым суточным рекордом по осадкам. Прежний остался за 1989 годом с осадками 6,8 мм. В результате снегопадов за этот период высота снега в Самаре выросла вдвое, утром 26 ноября она составляла 20 см.
В ближайшие дни снега на Средней Волге прибавится. И на таяние рассчитывать не приходится, температура воздуха останется отрицательной. / meteonovosti.ru /
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