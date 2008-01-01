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В выходные в Москве ненастно, но тепло

ИА "Метеоновости" / 11:55 Четверг, 26 ноября



погода в ближайшие выходные дни сохранит черты глубокой осени. И если календарь неуклонно приближается к началу зимнего сезона, то погода не торопится установить в столичном регионе зимний режим.



Как это часто бывает в конце ноября, она отличается неустойчивостью: то подморозит, то размякнет, то снежком одарит, а то и дождем прольется. А пример тому день 26 ноября. К полудню небо, казалось, стало расчищаться от облаков, освобождая место скупому на тепло ноябрьскому солнцу. Но это было лишь эпизодом. Во второй половине дня в погоде грядут перемены. Об этом заявит циклонический вихрь, направляющийся из Атлантики вглубь России. Днем 26 ноября его центр располагается над севером Балтийского моря и продолжает продвигаться на юг. О его приближении москвичам напомнит теплый атмосферный фронт. Небо вновь затянут облака и начнутся осадки в виде дождя и снега.



В пятницу, 27 ноября центр циклона остановится между Санкт-Петербургом и Москвой. Атмосферное давление понизится, погода будет облачная, с осадками и небольшим суточным ходом. В течение суток она будет изменяться от -1 до +2 градусов.



Циклон с большими скоростями следует на юг и уже в субботу приблизится к столице Украины. Его влияние на московскую погоду уменьшится, атмосферное давление вновь начнет расти, в облаках появятся прояснения, но небольшие осадки еще сохранятся. Неизменной останется и температура, в течение суток она будет колебаться от -1 до +2 градусов.



В воскресенье, 29 ноября, в тыловой части циклона, юго-западные потоки сменятся северо-восточными, но сильного похолодания они не принесут. Температура в течение суток будет в интервале от -4 до +1 градуса и местами покружит небольшой снег. Такой фон температуры превышает средние многолетние значения на 2 градуса. Значительно подрастет атмосферное давление, в дневные часы оно уже превысит норму более, чем на 10 единиц. / meteonovosti.ru /



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