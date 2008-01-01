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Температурные аномалии на крайнем востоке России

ИА "Метеоновости" / 13:27 Четверг, 26 ноября



Фон температуры на крайнем востоке России, в Чукотском автономном округе, в текущем осеннем сезоне повернул вспять. В сентябре средняя температура месяца соответствовала норме, в октябре она уже превышала ее почти на три градуса, а в ноябре и вовсе с каждым днем величина положительной аномалии все выше и выше. И если первая декада ноября оказалась теплее обычного на 3 градуса, вторая - на 6.3 градуса, то в пятой пятидневке превышение составило 8 градусов. И это при том, что средняя температура ноября составляет -7.8.



Вчерашний день побил рекорд среди всех предшествующих аномально теплых деньков. Температура в самой восточной точке России и Евразии, поселке Уэлен, оказалась на 10 градусов выше нормы и в дневные часы повысилась до +2.3, что на половину градуса выше рекорда, удерживающегося с 2001 года.



Аномально теплый воздух будет поступать на Чукотку и в ближайшие дни. А уже с понедельника сюда нагрянут морозы. / meteonovosti.ru /



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