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Сибирский антициклон не сдает позиций

ИА "Метеоновости" / 13:34 Четверг, 26 ноября



Обширный сибирский антициклон уверенно сохраняет власть над погодой за Уралом. Он раскинул свои владения от Оби до Лены, сведя к минимуму выпадение осадков и контрастный температурный фон.



В большинстве районов, попавших под его влияние, температура воздуха значительно превышает норму, в арктических районах превышение составляет более 10 градусов. В то же время на крайнем юге Сибири температура ниже обычных для этой поры значений на 1-2 градуса. А потому абсолютные значения температуры, как на севере, так и на юге Сибири почти одинаковы. В четверг под утро и в Норильске, и в Иркутске минимальная температура колебалась от -8 до -11 градусов.



Почти на всей территории Сибири (за исключением крайнего севера), а также в континентальных районах Дальнего Востока, куда добралось влияние антициклона, осадков не отмечалось. И лишь в крайних северных районах сказалось влияние арктического циклона. На Ямале и Таймыре сыпал снег, ветер усиливался до 20 м/с, шумели метели.



В пятницу и субботу антициклон почти не изменит свое местоположение, а в воскресенье начнет смещаться на запад и к понедельнику переместится уже на Южный Урал. Температурный фон из-за этого на азиатской территории существенно не изменится. / meteonovosti.ru /



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