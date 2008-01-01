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Новости погоды


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В Москве начался снег


ИА "Метеоновости" / 14:21 Четверг, 26 ноября

  В 14 часов 26 ноября местами в Москве, в пределах МКАД, начался снег. На территории Новой Москвы и на западе Подмосковья землю почти полностью прикрыл свежевыпавший снежок. За день кратковременный прирост снега в Москве может достигнуть 2 см. / meteonovosti.ru /
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