

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве начался снег

ИА "Метеоновости" / 14:21 Четверг, 26 ноября



В 14 часов 26 ноября местами в Москве, в пределах МКАД, начался снег. На территории Новой Москвы и на западе Подмосковья землю почти полностью прикрыл свежевыпавший снежок. За день кратковременный прирост снега в Москве может достигнуть 2 см. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



