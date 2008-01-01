

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:00 Пятница, 27 ноября



Предстоящим днем Москва и Подмосковье останутся под влиянием обширного циклона. Сохранится облачная погода. Временами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -1..+2 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 743 мм рт ст. Относительная влажность воздуха высокая около 80%.



В столице сохранится дискомфортная влажно-прохладная погода, весь день небо будет затянуто облаками, атмосферное давление понизится, содержание кислорода в воздухе немного ниже привычных значений. Такие внешние условия являются некомфортными как для людей, страдающих различными хроническими заболеваниями и повышенной метеочувствительностью, так и лиц, адаптированных к изменению погоды, но при этом с явлениями хронической усталости и переутомлением, психологического дискомфорта. Необходимо уделить больше внимания здоровью, стараться соблюдать режим труда и отдыха, по возможности ограничить негативные психологические нагрузки, помогут и различные растительные седативные препараты, в домашних условиях можно принимать общие ванны с ароматическими добавками или с морской солью, лучше во второй половине дня, по возможности - занятия спортом как в помещении, так и на воздухе, Стоит помнить, что при таких погодных условиях резко возрастает риск простудных и острых респираторных заболеваний, поэтому наиболее уязвимой категории людей (дети, люди пожилого возраста) следует избегать переохлаждений. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



