Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
27 ноября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:22 Пятница, 27 ноября

  Зима устроила первую вылазку на московской земле, но до устойчивого снежного покрова и бодрящих морозов погоде еще далеко. Вот и сегодня, несмотря на небольшие осадки в виде дождя и снега, температурный фон останется выше нормы почти на 3 градуса и повторит погоду этого дня прошлого года, когда в течение суток она было близкой к нулю.

Рекордных значений температуре сегодня не достичь. Самый теплый день 27 ноября останется в 1969 году, когда в течение последней пятидневки месяца максимальная температура четыре раза достигала рекордных значений. Не стал исключением и день 27 ноября, максимальная температура в котором повысилась до +9.4 градуса.

В далеком 1890 году под утро морозы окрепли до температуры -25.3, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. Суточный рекорд осадков принадлежит 1977 году, когда за сутки выпало 20 мм осадков. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+2
Пт.
27 ноя.
+1
Сб.
28 ноя.
+1
Вс.
29 ноя.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Однадатта		 -30
Амга

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Дехрадун

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100