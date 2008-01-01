

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:22 Пятница, 27 ноября



Зима устроила первую вылазку на московской земле, но до устойчивого снежного покрова и бодрящих морозов погоде еще далеко. Вот и сегодня, несмотря на небольшие осадки в виде дождя и снега, температурный фон останется выше нормы почти на 3 градуса и повторит погоду этого дня прошлого года, когда в течение суток она было близкой к нулю.



Рекордных значений температуре сегодня не достичь. Самый теплый день 27 ноября останется в 1969 году, когда в течение последней пятидневки месяца максимальная температура четыре раза достигала рекордных значений. Не стал исключением и день 27 ноября, максимальная температура в котором повысилась до +9.4 градуса.



В далеком 1890 году под утро морозы окрепли до температуры -25.3, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. Суточный рекорд осадков принадлежит 1977 году, когда за сутки выпало 20 мм осадков. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



