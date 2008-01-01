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Санкт-Петербург в ожидании зимы

ИА "Метеоновости" / 09:23 Пятница, 27 ноября



Атлантические циклоны и приносимые ими волны тепла существенно сдвинули начало зимнего сезона в Санкт-Петербурге. Фактически, город "застрял" в глубокой осени - средняя суточная температура весь ноябрь оставалась положительной, слабые ночные заморозки отмечались как редкое исключение.



Осеннего колорита с избытком хватало и на этой неделе. Небо часто закрывала хмурая низкая облачность, осадки выпадали в основном нудным моросящим дождем, редко - мокрым снегом. Очень влажными и теплыми получились прошедшие сутки. Ноябрьская копилка осадков пополнилась на 11 мм атмосферной влаги, термометры показали +7.



Подготовка к переходу на зимние рельсы начнется в предстоящие выходные. Температура понизится до слабоотрицательных значений. Пройдут небольшие осадки, теперь уже преимущественно мокрым снегом и снегом. На дорогах ожидается гололедица. По прогнозам, зима пожалует в Северную столицу на следующей неделе. / meteonovosti.ru /



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