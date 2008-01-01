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Выпавший в Москве снег оказался "кратковременным"

ИА "Метеоновости" / 10:01 Пятница, 27 ноября



Во второй половине дня 26 ноября столица оказалась в зоне теплого атмосферного фронта. В городе прошел снег, к 21 часу вновь образовался снежный покров, в среднем по Москве, в пределах МКАД, 2 см. На территории Новой Москвы прирост достиг 4 см. Но надолго снег не задержался на территории столицы, положительная температура воздуха до +2 градусов быстро расправилась со свежевыпавшим снегом. Прирост снега на большей части Москвы оказался "кратковременным". / meteonovosti.ru /



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