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Новости погоды


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В Тыве морозы окрепнут


ИА "Метеоновости" / 11:16 Пятница, 27 ноября

  Температура воздуха на большей части территории Сибири превышает привычные показатели на 4-6 градусов, на севере аномалия доходит до 20 градусов. Но на севере новых рекордов температуры зафиксировано не было, зато на юге - были. В Эрзине, в Тыве, уже морозно, но морозы не столь сильные, как положено по календарю. Днем 26 ноября было всего -5,3 градуса. Это немного выше предыдущего рекорда, установленного в 1995 году (-5,8 градуса). Территорию опекал обширный антициклон, но и для атмосферных фронтов находилось место. Сегодня, 27 ноября, атмосферное давление повысилось, антициклон усилился, окрепли и морозы. Днем уже -8 градусов, а к ночи похолодает до -15..-20 градусов. К выходным температура воздуха вернется к привычным показателям. Днем -8..-13, ночью -19..-24 градуса, при переменной облачности осадков не ожидается. / meteonovosti.ru /
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