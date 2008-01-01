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Сильный ветер затрудняет работу Русского моста

ИА "Метеоновости" / 11:29 Пятница, 27 ноября



Русский мост, соединяющий Владивосток с островом Русским, решено закрыть до конца ноября. В результате прошедших неделю назад осадков и морозной погоды на мосту образовалась наледь, которую продолжают чистить. Диаметр отложений доходил до 150-200 мм. Лед падает на проезжую часть, а это опасно как для машин, так и для людей. Чтобы сохранить сообщение с островом, была возобновлена паромная переправа.



В ближайшие дни погоду в регионе будет определять антициклон, существенных осадков на юге Приморского края не ожидается, но будет ветрено, порывы достигнут 13-18 м/с. По-прежнему морозная погода, днем -5..-10, на юге местами до +2, а ночью снова -13..-18 градусов. Гололед сохранится. / meteonovosti.ru /



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