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Новости погоды


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Сильный ветер затрудняет работу Русского моста


ИА "Метеоновости" / 11:29 Пятница, 27 ноября

  Русский мост, соединяющий Владивосток с островом Русским, решено закрыть до конца ноября. В результате прошедших неделю назад осадков и морозной погоды на мосту образовалась наледь, которую продолжают чистить. Диаметр отложений доходил до 150-200 мм. Лед падает на проезжую часть, а это опасно как для машин, так и для людей. Чтобы сохранить сообщение с островом, была возобновлена паромная переправа.

В ближайшие дни погоду в регионе будет определять антициклон, существенных осадков на юге Приморского края не ожидается, но будет ветрено, порывы достигнут 13-18 м/с. По-прежнему морозная погода, днем -5..-10, на юге местами до +2, а ночью снова -13..-18 градусов. Гололед сохранится. / meteonovosti.ru /
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