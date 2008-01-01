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Камчатку засыпает снегом

ИА "Метеоновости" / 12:14 Пятница, 27 ноября



Циклоны не оставляют в покое Дальний Восток. И с ними в регионе связана очень неспокойная погода. То на юге дожди и сильный ветер, то на севере снегопады. Да и антициклон не спешит занять место над Якутией. Здесь уже морозы довольно крепкие, но среднесуточная температура воздуха всё еще выше нормы, в отдельных районах аномалия температуры доходит до 14 градусов. Положительная аномалия температуры сохранится в Якутии еще неделю, а на Чукотке заметно похолодает - антициклон распространится на полуостров. Но до недавнего времени погоду на Чукотке определяли циклоны и их атмосферные фронты. Циклонический вихрь, круживший над Чукоткой, принес на северо-восток России непогоду. На Чукотке 26 и ночью 27 ноября прошел сильный снег, выпало до 12 мм осадков в пересчете на воду. Ветер в порывах достигал 24 м/с, при порывистом ветре разыгрались метели.



Атмосферные фронты дотянулись до южных районов Камчатки. На юге полуострова мели метели, на побережье ветер в порывах достигал штормовой силы, 27 м/с. Не обошлось и без сильного снега. Количество выпавших осадков достигло 9 мм. После столь обильного снегопада снежные горы вырастают, как правило, на 8-10 см, а ветром наметает сугробы и повыше.



В ближайшие дни циклон отправится в Берингово море. Погода на Камчатке улучшится. Сильных снегопадов не ожидается, ослабеет и ветер, до 15-20 м/с на побережье. На Чукотке местами небольшой снег, поземок, ветер в порывах до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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