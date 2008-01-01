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Новости погоды


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Ледяной дождь ожидается в Приволжском округе


ИА "Метеоновости" / 13:33 Пятница, 27 ноября

  Погодные условия на большей части Европейской территории России будет определять обширный циклонический вихрь. Циклон переберется с северо-запада в Центральный район, по мере перемещения станет заполняться. Но осадки и ветер сохранятся. Основная порция осадков придется на Приволжский федеральный округ, где с 27 по 29 ноября ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, температура воздуха выше привычных значений, поэтому мокрый снег будет налипать на провода и деревья, на дорогах образуется гололедица. 29 ноября в южной половине округа прогнозируется довольно редкое явление - ледяной дождь. Ледяной дождь будет связан с прохождением теплого атмосферного фронта. / meteonovosti.ru /
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