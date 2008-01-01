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Снега в Якутии растут

ИА "Метеоновости" / 13:49 Пятница, 27 ноября



Антициклон в Якутии не спешит занять позиции. Центр этого атмосферного образования находится над югом Восточной Сибири. На Якутию распространяется только гребень. В погоду активно вмешиваются циклоны и атмосферные фронты. 26 и ночью 27 ноября сильные снегопады, связанные с циклоном, кружившим над Чукоткой, наблюдались на востоке и северо-востоке Якутии. Выпало до 10 мм осадков, снежные шапки выросли еще на 10 см. 28 ноября повышенный фон атмосферного давления на большей части территории Республики Саха сохранится, но вновь напомнят о себе атмосферные фронты. Пройдет снег от небольшого до умеренного. При порывистом ветре поднимутся метели. Температура воздуха превысит норму на 8-10, на севере на 12 градусов. Хотя морозы в Якутии крепкие: ночью -22..-27, на северо-востоке до -37..-42 градусов, на юго-западе -12..-17. Днем -20..-25, на юго-западе и на Колыме -10..-15, на северо-востоке -30..-35. / meteonovosti.ru /



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