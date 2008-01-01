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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:50 Суббота, 28 ноября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в восточной части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -1..+2 градуса. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

В Москве и области в субботу сохранится неустойчивая погода с небольшими осадками и температурой в течение суток близкой к нулю. Атмосферное давление начнет интенсивно расти, а содержание кислорода в приземном слое воздухе умеренно снижено. Такая погода неблагоприятна для людей с проявлениями кислородной недостаточности, особенно для лиц с заболеваниями органов дыхания и нарушениями кровообращения. Необходимо строго выполнять рекомендации врача и вовремя принимать лекарства. При таких внешних условиях повышается вероятность роста простудных и респираторных заболеваний. Следует соблюдать осторожность и избегать переохлаждения. / meteonovosti.ru /
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