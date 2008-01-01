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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:55 Суббота, 28 ноября

  Зима в столичный регион не торопится. Выпавший недавно снег уже почти растаял, температура воздуха по-прежнему выше нормы на 4 градуса. Максимальная температура в городе в субботний день ожидается от 0 до +2 градусов. Но рекорда не случится. Самым теплым сегодняшний день наблюдался в 1969 году, максимальная температура в Москве составила +11,9 градуса, что стало рекордом для 28 ноября. Ноябрь 1969 года был очень теплым, были обновлены 6 рекордов подряд. С тех пор таких теплых дней в это время не было ни разу. Трескучие морозы остались в позапрошлом веке. В ранние утренние часы 28 ноября 1885 года термометры показали -24,5 градуса. Суточный рекорд осадков остается за 1961 годом, когда в столице прошел сильный снег, и выпало 8,3 мм осадков. Сугробы после столь обильного снегопада вырастают на 8-9 см.

В прошлом, 2019 году, было теплее, чем обычно бывает в это время. Ночью легкий морозец до -1,7, днем -0,1 градуса, прошел небольшой снег, но устойчивый снежный покров так и не образовался. / meteonovosti.ru /
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