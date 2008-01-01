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Якутские морозы не конкурентно способны перед теплом

ИА "Метеоновости" / 12:03 Суббота, 28 ноября



Над Якутией раскинулся обширный антициклон, давление в центре превышает 1045 гПа. По ночам морозы крепки, а вот днем они местами ослабевают, и среднесуточная температура воздуха заметно превышает климатическую норму. И редкий день обходится без обновления инструментальных наблюдений за погодой.



Вот и накануне, 27 ноября, в Жиганске, что находится в среднем течении Лены, температура повышалась до рекордных -14.7, предыдущий -15.1 градуса продержался с 2002 года.



Основной заток тепла пришелся на восточные районы Якутии, где 27 ноября среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 22 градуса!!!!



В поселке Сеген-Кюель новый абсолютный максимум для 28 ноября -9.0, что выше прежнего на 3.1 градуса двадцатишестилетней давности.



Обновился рекорд температуры и в Среднеколымске, 27 ноября зафиксировано -5.2, предыдущий абсолютный максимум -10.2 градуса продержался с 1995 года. / meteonovosti.ru /



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