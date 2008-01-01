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Новости погоды


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К Таймыру приближается снежный и ветреный циклон


ИА "Метеоновости" / 12:23 Суббота, 28 ноября

  Вдоль арктического побережья азиатской части России перемещаются атмосферные фронты пока еще далекого циклона. Они не только поставляют влажный, но и теплый воздух, не давая обосноваться крепким морозам.

Вот и сегодня на юге Таймыра местами покружит небольшой снег, южный резкий ветер до 13 м/с, в отдельных районах окрепнет в порывах 15-18 м/с, максимальная температура днем составит около -10 градусов.

В воскресенье, 29 ноября, циклон от северных берегов Гренландии, отправится на восток, направляясь к Таймыру. Небо затянут плотные облака, из которых будет сыпать снег, южный ветер усилится в порывах 18-23 м/с, поднимутся метели, и днем уже не ниже -10 градусов.

С приближения центра циклона, в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края будут продолжаться снегопады и метели, в начале новой недели на севере сильный снег и метель; ветер на севере до 22 м/с, 30 ноября до 24 м/с, на побережье и вовсе 25-30 м/с. / meteonovosti.ru /
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