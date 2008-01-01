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В центре Красноярского края гололедно-изморозевые отложения

ИА "Метеоновости" / 12:44 Суббота, 28 ноября



Гололедно-изморозевые отложения, как правило, очень опасны. Они обусловлены отложением гололеда и изморози на проводах, несущих конструкциях, столбах, опорах, контактной сети железных дорог. Чем толще эти образования, тем больше возрастают нагрузки, которые при превышении критических величин приводят к обрыву проводов, разрушению несущих конструкций, столбов, опор, изменяют токопроводящие характеристики контактных линий железных дорог, ЛЭП.



Накануне, 27 ноября, в центре Красноярского края (гмо Енийсейск) наблюдалось отложение изморози, диаметром до 32 мм.



В субботу, 28 ноября, в центральных районах Красноярского края, на фоне повышенного атмосферного давления, преимущественно без осадков, что и способствует сохранению сильного гололедно-изморозевого отложения на проводах.



В воскресенье, 29 ноября, местами пройдет небольшой снег, в ночные и утренние часы опустятся туманы, вблизи открытых водоемом местами ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах и деревьях. / meteonovosti.ru /



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