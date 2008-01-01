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В Черноземье тепло и сыро... надолго ли?

ИА "Метеоновости" / 13:29 Суббота, 28 ноября



В субботу над Белоруссией расположился циклон, который и отметился осадками разной интенсивности и продолжительности, распространив свое влияние на западные, северные и центральные области Украины.



Но уже в воскресенье атмосферные фронты циклона заденут черноземные области Средней полосы, где и ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, разной интенсивности и продолжительности, в Брянской области и на западе Курской местами они будут сильные, лишь в Тамбовской области без осадков; в ночные и утренние часы местами сформируются туманы, при которых видимость ухудшится, ветер в Липецкой и Тамбовской областях местами окрепнет в порывах 16-17 м/с. Температура повысится днем в большинстве областей до 1..6 градусов, в Орловской области в течение суток 0..+5. / meteonovosti.ru /



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