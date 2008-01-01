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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:40 Воскресенье, 29 ноября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тёплом секторе циклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 1..3, по области 0..+3 градуса. Ветер юго-восточный 5-10, местами порывы 12-14 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 757 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%.



Погода начнет меняться - температура ночью и днем около нуля градусов, атмосферное давление будет расти и станет очень высоким, кислородный режим благоприятный. Для метеозависимых людей, особенно у лиц с неустойчивыми сосудистыми реакциями, частыми приступами мигрени, артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, вегето-сосудистой дистонией возможный фактор риска - быстрый рост атмосферного давления. Рекомендуется контролировать артериальное давление, своевременно принимать назначенное врачом гипотензивное лекарство; из домашних методов - расслабляющее действие может оказать самомассаж шейно-затылочной области, известные растительные успокаивающие настойки с боярышником, валерианой, пустырником, которые можно соединить и принимать по 30-40 капель 2-3 раза в день, чай с медом и лимоном, и прогулки на свежем воздухе.



Геомагнитный фон 29 ноября спокойный. / meteonovosti.ru /



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