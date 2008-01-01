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Новости погоды


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Снег в Москве и области местами еще сохранился


ИА "Метеоновости" / 09:41 Воскресенье, 29 ноября

  В Москве осадки в виде мокрого снега и дождя и положительная температура воздуха практически расправились со снежным покровом. На утра 29 ноября снег сохранился лишь в Тушине (1 см) и в Михайловском ( 2 см). По области снежный покров высотой до 6 см лежит в Волоколамске, и по 1 см в Истре и Павловском Посаде.

Но теплая погода 29 и 30 ноября, с положительной температурой воздуха в течение суток "сведут на нет" и этот снег. / meteonovosti.ru /
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