Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
29 ноября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:59 Воскресенье, 29 ноября

  В Москве и области будет не по сезону тепло, ночью около 0 градусов, днем до 3 тепла. Поэтому на обновление инструментальных наблюдений за погодой, рассчитывать не приходится.

Крепкие морозы в ранние утренние часы, -29 градусов, так и останутся в позапрошлом веке, 1885 году 29 ноября. Самая высокая температура, 9.4 градуса по-прежнему принадлежит 1969 году.

29 ноября 1983 года в Москве прошли сильные осадки количеством 21.5 мм.

В прошлом, 2019 году, было тепло, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 1.5 градуса, ночью слегка подмораживало до -0.6, днем температура повышалась до 2.8 градуса. Осадков практически не было. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+2
Пн.
30 ноя.
+2
Вт.
1 дек.
0
Ср.
2 дек.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Тете		 -40
Оймякон

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Гая

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100