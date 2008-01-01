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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:59 Воскресенье, 29 ноября



В Москве и области будет не по сезону тепло, ночью около 0 градусов, днем до 3 тепла. Поэтому на обновление инструментальных наблюдений за погодой, рассчитывать не приходится.



Крепкие морозы в ранние утренние часы, -29 градусов, так и останутся в позапрошлом веке, 1885 году 29 ноября. Самая высокая температура, 9.4 градуса по-прежнему принадлежит 1969 году.



29 ноября 1983 года в Москве прошли сильные осадки количеством 21.5 мм.



В прошлом, 2019 году, было тепло, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 1.5 градуса, ночью слегка подмораживало до -0.6, днем температура повышалась до 2.8 градуса. Осадков практически не было. / meteonovosti.ru /



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