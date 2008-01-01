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На Дальнем Востоке на редкость спокойная погода

ИА "Метеоновости" / 10:58 Воскресенье, 29 ноября



Редкий день восточные районы России обходятся без погодных аномалий. Как сибирские, так и тихоокеанские циклоны, вторгаясь в регион, становятся виновниками осадков, порывистого ветра и других неблагоприятных явлений погоды. Но в текущие дни, похоже, на Дальнем Востоке - затишье, характерное для зимнего сезона: заканчивается формирование азиатского антициклона с основным центром над Монголией и республике Тыва и вторым центром над восточными районами Якутии (в районе Оймякона). Отрог основного антициклона захватывает большинство районов Сибири, Урал, а также Казахстан и Среднюю Азию. Атмосферное давление в центрах антициклона, по сравнению с предыдущим днем, подросло еще на 5 мб.



В прошедшие сутки на всей территории от арктических морей до Амура и от Енисея до Охотского моря осадков не отмечалось. И лишь на окраине антициклона, на арктическом побережье Якутии и в Чукотском автономном округе при ветре штормовой силы, а он усиливался до 31 м/с и более, шумели метели, которые сохранятся и в ближайшие дни.



На крайнем юго-востоке округа, в Приморье, наблюдались гололедные явления. Во Владивостоке диаметр отложения гололеда составил 13 мм. / meteonovosti.ru /



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