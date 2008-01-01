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Погода последнего дня осени в России

ИА "Метеоновости" / 11:33 Воскресенье, 29 ноября



Календарная осень подходит к завершению. И если на европейской территории противостояние осени и зимы еще продолжается, то за Уралом зима уже вступила в права хозяйки сезона.



В завершении осеннего сезона на российских просторах установился обширный антициклон. В понедельник он продолжит расширять свои владения, и распространит влияние от Балтийского до Охотского морей. Атлантические вихри прорвать блокаду такого монстра не смогут, и будут довольствоваться лишь его окраиной. Один из них, устремившись из Гренландского в Баренцево море, внесет коррективы в погоду Кольского полуострова. В Мурманской области и Карелии пройдут осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, будут отмечаться гололедно-изморозевые отложения, усилится ветер, на побережье Мурманской области до 28 м/с. Ветреная погода ожидается и в Ненецком автономном округе. Еще один циклон с центром над морем Лаптевых станет виновником неблагоприятной погоды на севере Красноярского края и северо-западе арктического побережья Якутии, здесь снегопады, метели, сильный ветер. Ветреным и со снегом, от небольшого до умеренного, будет последний день ноября на Сахалине и в Камчатском крае. Охотский циклон, хотя и заполняется, но из-под своего контроля крайний восток России отпускать не намерен.



На остальной территории России, благодаря повышенному фону атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. / meteonovosti.ru /



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