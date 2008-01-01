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Туманы - спутники осени

ИА "Метеоновости" / 12:20 Воскресенье, 29 ноября



Туманы в ноябре - обычное явление. Они встречаются ежегодно, но чаще всего туманы отмечаются на широтах южнее 55o с.ш. Как известно из школьной программы, туман - это скопление продуктов конденсации (капель или кристаллов или тех и других вместе), взвешенных в воздухе, непосредственно над поверхностью земли. Непрерывная продолжительность туманов может составлять от нескольких часов до нескольких суток, особенно в холодный период года.



Видимость в тумане ухудшается до 1000 метров и менее. При ухудшении видимости в тумане до 50 метров это метеорологическое явление является настоящим бедствием для работы общественного транспорта, особенно авиации.



В прошедшие сутки туманы отмечались в большинстве районов европейской территории. Ухудшение видимости в тумане до 200 метров отмечалось в Архангельской, Владимирской областях, в Поволжье и Краснодарском крае. Зона распространения туманов охватила соседние страны, Беларусь, Украину, Латвию, а также ряд стран Западной Европы: Польшу, Румынию, Боснию и Герцеговину. / meteonovosti.ru /



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