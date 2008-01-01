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Новости погоды


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Декабрь на севере Сибири начнется с аномального тепла


ИА "Метеоновости" / 13:37 Воскресенье, 29 ноября

  Северные районы Урала, Сибири и Дальнего Востока намерены передать теплую эстафету декабрю. Заканчивается ноябрь в этих районах очень теплой погодой. В последний ноябрьский день температура воздуха на севере азиатской территории будет превышать средние многолетние значения на 8-16, а на крайнем севере на 20! градусов. В то же время в южных районах Сибири в понедельник не так "жарко". На юге Западной Сибири температура соответствует норме, а на юге Восточной Сибири на 1-2 градуса выше ее.

А вот Урал погода завершающегося ноября не щадит. Температура воздуха в понедельник предполагается на 4-6 градусов ниже обычных для этого времени года значений.

В первой пятидневке декабря очаг аномального тепла на севере Сибири сохранится, более того, начнет распространяться на западные районы Якутии, где также к концу следующей недели отклонение температуры от нормы составит 16-18 градусов.

А холодный воздух с Урала будет проникать на юг Сибири. В Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае морозы усилятся, и температура будет ниже нормы на 4-6 градусов, в южных районах Восточной Сибири температура также понизится и она будет соответствовать сезону. / meteonovosti.ru /
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