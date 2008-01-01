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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:58 Понедельник, 30 ноября



В последний календарный день осени погода в Московском регионе по температурному режиму будет больше соответствовать погоде конца октября. Близость атмосферных фронтов сделают этот день пасмурным и слякотным.



По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области днём 30 ноября ожидается облачная погода с небольшими осадками. Максимальная температура воздуха в Москве составит 1..3 градуса, по области 0..+3. Ветер юго-восточного направления 5-10 м/с, местами порывами до 12-14 м/с. Атмосферное давление и влажность воздуха повышенные, содержание кислорода в пределах климатических значений.



Такие колебания метеопараметров, особенно порывистый ветер и высокая влажность воздуха, могут негативно сказываться на самочувствии людей с бронхо-легочными заболеваниями. Повышенный фон атмосферного давления могут почувствовать на себе лица, склонные к сосудистым спазмам (гипертоники, с вегето-сосудистой дистонией, мигренью и др.), отсутствие солнечного света и порывистый ветер сказываются на общем самочувствии и могут сопровождаться снижением физических сил и работоспособности, психо-эмоциональными нарушениями.



Рекомендации: необходимо контролировать артериальное давление, своевременно принимать лекарственные препараты, назначенные врачом. Постараться снизить тяжелые физические и стрессовые нагрузки. Утро следует начинать с легких физических упражнений и контрастного душа (с небольшой разницей температур), вместо кофе лучше витаминный чай (шиповник, ромашка или любой травяной чай).



У природы нет плохой погоды, и только от нас самих зависит наше настроение и самочувствие в любую погоду. Уметь настраиваться на позитивный лад, быть доброжелательными в семье и на работе, стараться быть ближе к природе, в любую погоды найти немного времени для прогулок на свежем воздухе, и это первые шаги к метеопрофилактике.



Геомагнитный фон 30 ноября преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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