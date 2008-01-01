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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 08:47 Понедельник, 30 ноября

  Последний день ноября, а, следовательно, и осеннего сезона, в столице ожидается пасмурным, ветреным и с небольшими осадками, то есть, вполне характерным для переходного времени года. Среднесуточная температура воздуха ожидается почти на 4 градуса выше нормы, но максимальной температуре рекорда не достичь. Самым теплым последний день осени отмечался в 1974 году, когда температура в дневные часы повысилась до +5.8 градуса. А двадцатиградусные морозы в это время наблюдались в 1998 году, под утро 30 ноября минимальная температура понизилась до -21.1, но в минувшую ночь такого и близко не было. Рекордное количество осадков 30 ноября выпало в 1952 году, 25.4 мм, почти половина месячной нормы.

В прошлом, 2019 году, было тепло, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 1.9 градуса, ночью было +0.9, днем +3.5, ночью прошли сильные осадки в виде дождя. / meteonovosti.ru /
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