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В Москву календарная зима придет со снежком

ИА "Метеоновости" / 08:54 Понедельник, 30 ноября



осени будет теплым и преимущественно с дождичком, а календарная зима в столицу придет, как положено, со снегом и морозцем.



В понедельник, 30 ноября, столичный регион еще останется в теплой части атлантического циклона. Небольшие осадки в виде слабого дождя или мороси станут прощальным подарком уходящей осени. Средняя суточная температура воздуха будет выше нормы на 4-5 градусов.



Во вторник, 1 декабря, холодный воздух начнет вторгаться в центр России. В течение суток станет приниматься мокрый снег и снег, при понижении температуры до отрицательных значений, сформируется снежный покров высотой 1- 4 см. Днем в среду, 2 декабря, снег прекратится, а морозец станет усиливаться. Средняя суточная температура воздуха станет отрицательной.



И до конца недели в столичном регионе будет все по-зимнему: и снег ляжет, и мороз сохранится. Средняя суточная температура приблизится к норме, которая в первых числах декабря составляет около -4 градусов. / meteonovosti.ru /



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