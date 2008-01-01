|
|
|
Новости погоды
В Приволжcкий округ приходит настоящая русская зима
ИА "Метеоновости" / 09:25 Понедельник, 30 ноября
В Приволжье минувшая неделя прошла на фоне противостояния холодного антициклона с востока и теплых воздушных масс с Атлантики, пытавшихся прорваться на Урал. В зоне атмосферных фронтов осадки выпадали преимущественно в виде снега, в отдельных районах отмечались переохлажденные жидкие осадки и гололед. Местами разыгралась метель. На западе округа температура повышалась до оттепели.
В целом, Приволжье встречает календарную зиму в достойном зимнем наряде. Высота снежного покрова составляет в среднем от 5 до 20 см, и лишь на юге Саратовской области снега совсем немного. Но время снегопадов прошло. В связи с усилением сибирского антициклона в Приволжье приходят мороз и солнце. А в середине наступившей недели нагрянет настоящая русская зима - местами ударят морозы до -18..-23 градусов! Атмосферное давление будет высоким. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.