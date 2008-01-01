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Новости погоды


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В Приволжcкий округ приходит настоящая русская зима


ИА "Метеоновости" / 09:25 Понедельник, 30 ноября

  В Приволжье минувшая неделя прошла на фоне противостояния холодного антициклона с востока и теплых воздушных масс с Атлантики, пытавшихся прорваться на Урал. В зоне атмосферных фронтов осадки выпадали преимущественно в виде снега, в отдельных районах отмечались переохлажденные жидкие осадки и гололед. Местами разыгралась метель. На западе округа температура повышалась до оттепели.

В целом, Приволжье встречает календарную зиму в достойном зимнем наряде. Высота снежного покрова составляет в среднем от 5 до 20 см, и лишь на юге Саратовской области снега совсем немного. Но время снегопадов прошло. В связи с усилением сибирского антициклона в Приволжье приходят мороз и солнце. А в середине наступившей недели нагрянет настоящая русская зима - местами ударят морозы до -18..-23 градусов! Атмосферное давление будет высоким. / meteonovosti.ru /
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