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На Таймыре тепло не по сезону

ИА "Метеоновости" / 11:19 Понедельник, 30 ноября



Очередной циклонический вихрь с Атлантики добрался до Сибири. Циклон движется вдоль арктического побережья в восточном направлении. В континентальных районах установился обширный антициклон. На границе двух атмосферных образований из-за большой разницы давления между циклоном и антициклоном усиливается ветер. Порывы его на Таймыре достигают 18-23 м/с. При порывистом ветре поднимаются метели. Циклон принес в северные районы Сибири не только снегопады, но и очень теплый воздух. Аномалия температуры достигает на Таймыре 20 градусов, а в отдельных районах и 24 градусов. И снова были перекрыты абсолютные температурные максимумы. 29 ноября на мысе Челюскин термометры показали -2,1 градуса. Ранее, в 1944 году, тоже было тепло, -5,1 градуса. Обновлен рекорд на мысе Стерлегова, -0,6 градуса против -2,2 градуса в 1967 году. Еще один рекордсмен, Диксон, -0,2 градуса. Что незначительно выше рекорда 1963 года (-0,4 градуса).



В ближайшие дни влияние циклона сохранится на Таймыре. Ожидается ненастная и ветреная, но очень теплая погода. Преобладающая температура -4..-9 градусов, на побережье местами до +1, ночью при прояснениях -14..-19. Это выше нормы на 18-20 градусов. Вероятно, поступят данные об очередных температурных рекордах. / meteonovosti.ru /



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